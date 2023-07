Ponte Preta oficializa atacante Igor Torres e volante Castro para Série B

Siga o TNOnline no Google News

Depois de anunciar o atacante André, ex-Santos, a Ponte Preta segue ativa no mercado visando a sequência na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o clube paulista confirmou mais dois nomes: Igor Torres, de 23 anos, que estava no Atlético-GO, e o volante Castro, de 28 anos, destaque do Águia-PA.

"Igor Torres é da Macaca! O atacante de 23 anos chega para integrar o elenco na sequência do Brasileirão. Seja bem-vindo, meu atacante!", comunicou brevemente o clube em suas redes sociais.

Igor Torres pertence ao Fortaleza e foi recentemente devolvido pelo Atlético-GO após 11 jogos e dois gols. Diferente de André, Igor Torres é um jogador que costuma atuar pelas beiradas do campo.

O atacante é cria da base do Taboão da Serra e logo foi contratado pelo Fortaleza, onde foi promovido ao profissional em 2020. No ano seguinte, teve boa sequência, com 25 jogos e três gols, mas perdeu espaço em 2022, ano em que também foi emprestado ao Bahia.

Castro ainda não foi anunciado, mas já teve seu nome publicado no BID da CBF, assim como Igor Torres. O volante foi peça fundamental para o título estadual inédito no Águia-PA. Também ajudou a eliminar Botafogo-PB e Goiás na Copa do Brasil e vinha atuando na Série D. Ele deixou o clube paraense após 24 partidas e dois gols.

Com as vitórias contra Ituano e Novorizontino, ambas por 1 a 0, a Ponte Preta alcançou 18 pontos, em 14º lugar. O time volta a campo no sábado, às 17h, quando visita o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 16ª rodada.