Ponte Preta negocia com Avaí para contratar atacante Vinícius Leite

Dona do pior ataque da Série B do Campeonato Brasileiro, ao lado de Vila Nova e CSA - nove gols marcados -, a Ponte Preta está priorizando a busca por reforços para o setor. Já acertada com Leandro Barcia, a diretoria tem interesse em Vinícius Leite, do Avaí.

O atacante de 28 anos não vem sendo muito aproveitado pelo técnico Eduardo Barroca e disputou apenas quatro jogos no Brasileirão. No Avaí desde 2020, Vinícius Leite também é pretendido pelo Brusque, adversário da Ponte na Série B.

No entanto, as conversas com o clube paulista estão adiantadas e o negócio pode ser fechado a qualquer momento. O atacante, porém, só ficaria à disposição do técnico Hélio dos Anjos a partir do próximo dia 18, quando reabre a janela de transferências.

Revelado pelo Barueri, Vinícius Leite defendeu Grêmio Osasco, Audax Rio, Portuguesa-RJ, Iporá-GO, Vila Nova e Paysandu.

Na semana passada, a Ponte Preta oficializou a contratação do atacante uruguaio Leandro Barcia, com passagens por Atlético-GO e Sport. Outro jogador que deve desembarcar no estádio Moisés Lucarelli é o zagueiro Matheus Silva, do Cruzeiro.

A Ponte Preta está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 15 pontos, e na quinta-feira faz um confronto direto com o CSA, em Maceió (AL). Os alagoanos têm um ponto a mais e estão na 17ª colocação.