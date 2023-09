Ponte Preta negocia com atacante Andrew, do Figueirense, para 2024

Mesmo envolta na missão de se salvar do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta também está se planejando para voltar a disputar a elite do Paulistão no primeiro semestre de 2024. Um dos nomes que ganhou força nos últimos dias nos corredores do estádio Moisés Lucarelli é o do atacante Andrew, de 27 anos.

Andrew disputa a terceira temporada seguida pelo Figueirense, onde chegou em 2021, mas já avisou que não irá renovar com o clube catarinense com quem tem contrato até dezembro. Além da Ponte Preta, ele também vem recebendo sondagens da Inter de Limeira, outro participante do Paulistão.

Revelado no Criciúma, Andrew tem passagens também por Paraná e Brusque. No Figueirense, fez 84 partidas e marcou nove gols. Por enquanto, o atacante seguirá disputando a Copa Santa Catarina, onde até o momento foi titular nas quatro primeiras rodadas.

Enquanto isso, a Ponte Preta segue focada na Série B do Campeonato Brasileiro, onde é 15º colocada com 33 pontos e está cinco na frente da zona de rebaixamento. Sem vencer há quatro jogos, o time campineiro visita o lanterna ABC, no estádio Frasqueirão, às 18h, do próximo sábado.