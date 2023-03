Ponte Preta nega negociação de volante Amaral com Red Bull Bragantino

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Ponte Preta publicou em seu site nesta sexta-feira uma nota oficial negando que exista qualquer negociação envolvendo o volante Felipe Amaral com o Red Bull Bragantino.

continua após publicidade .

O jovem de 19 anos tem sido um dos destaques do time de Hélio dos Anjos na ótima campanha do time campineiro no Paulista A2 e tem chamado a atenção de outros clubes que se interessaram pelo futebol do jogador.

Apesar de informar na própria nota que a diretoria da Ponte Preta tem uma boa relação com a diretoria do Red Bull Bragantino, os campineiros reiteram que o jogador tem contrato com clube até dezembro de 2024 e que, até o momento, não está sendo negociado.

continua após publicidade .

Em campo, já classificada para a próxima fase do Paulista A2 como primeira colocada e com vantagem de jogar por empates nas quartas de finais, a Ponte Preta fará seu último jogo fora de casa na primeira fase. Neste sábado, às 16h, diante do Comercial, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto pela 14ª rodada.