Ponte Preta informa que ingressos para final da Série A2 do Paulista estão esgotados

Depois de um primeiro dia repleto de filas nas bilheterias do Estádio Moisés Lucarelli e de algumas horas de vendas online na manhã desta terça-feira, os ingressos para o segundo jogo da decisão da Série A2 do Paulista, entre Ponte Preta e Novorizontino, que será realizado no sábado, às 15h, estão esgotados.

"Os ingressos para a grande decisão de sábado foram esgotados. Entretanto, as trocas TC10 continuam até às 16h desta quinta-feira. Após isso, uma nova contagem será feita e os bilhetes disponíveis serão colocados à venda na internet", postou o clube nas redes sociais.

De qualquer forma, um novo lote pode ser colocado à disposição dos torcedores - com poucos ingressos - na sexta-feira. Isso porque a troca de ingressos de TC10, cadeira vitalícia e camarotes, com entradas garantidas, prossegue até quinta-feira, às 16h. A carga que não for retirada pelos associados será colocada à venda.

Vale lembrar que antes disso, ainda nesta quarta-feira, os dois times se enfrentam no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pelo jogo de ida da grande final, às 18h30. Os dois clubes já têm os acessos garantidos e buscam coroar a campanha com o título.

De qualquer forma, a diretoria da Ponte Preta não confirmou o número exato de ingressos vendidos. Na última parcial, divulgada na manhã desta quarta-feira, eram 11 mil. A capacidade máxima do Estádio Moisés Lucarelli gira em torno de 16.750 pessoas, marca próxima a que foi atingida no segundo jogo das semifinais contra o XV de Piracicaba.