Ponte Preta goleia o Fluminense-PI e avança na Copa do Brasil

Mais cinco classificados à segunda fase da Copa do Brasil foram conhecidos nesta terça-feira. A Ponte Preta confirmou o favoritismo com goleada ao fazer 4 a 0 no Fluminense-PI. O Ferroviário-CE também avançou com vitória, enquanto América-MG, Vila Nova-GO e Santa Cruz se classificaram com empate fora de casa.

A Ponte Preta começou a construir o resultado logo nos primeiros minutos, com gol de Mateus Silva. Lucão, contra, Pablo Dyego e Jeh fizeram os outros três. Agora, o time aguarda a definição do duelo entre Cordino-MA e Brasil-RS para a segunda fase, também em jogo único. O Ferroviário também avançou com vitória ao fazer 2 a 1 no Resende-RJ. O time cearense atuou como visitante, mesmo assim, soube se impor.

Todas as outras três partidas terminaram empatadas por 1 a 1. O América-MG eliminou o Tocantinópolis-TO, o Santa Cruz passou pelo Democrata GV-MG e o Vila Nova pelo Real Noroeste-ES. O trio avançou por estar mais bem posicionado no Ranking da CBF do que os adversários. Esse critério é usado apenas na primeira fase - nas outras, em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. O jogo em Tocantins ficou paralisado por mais de uma hora devido a falta de energia elétrica, correndo o risco de ser adiado.

A Copa do Brasil é sempre uma oportunidade para os times ganharem um respiro financeiro. Nas duas primeiras fases, os valores mudam de acordo com a divisão a qual cada clube participa. Na primeira, os da Série A ganham R$ 1,4 milhão, os da Série B R$ 1,25 milhão, e os outros R$ 750 mil.

Na segunda fase, os valores são ajustados para R$ 1,7 milhão, R$ 1,4 milhão e R$ 900 mil, respectivamente. A partir daí, os valores são iguais para todos, começando por R$ 2,1 milhões. O campeão garante R$ 70 milhões e o vice R$ 30 milhões.

A partir da terceira fase, os duelos são feitos em dois jogos e a competição também ganha 12 participantes: Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Athletico, Atlético-MG e Fortaleza (times da Libertadores), São Paulo (nono colocado no último Brasileirão), Cruzeiro (campeão da Série B), Sport (vice-campeão da Copa do Nordeste) e Paysandu (campeão da Copa Verde).

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA TERÇA-FEIRA

Resende-RJ 1 x 2 Ferroviário-CE

Tocantinópolis-TO 1 x 1 América-MG

Democrata GV-MG 1 x 1 Santa Cruz-PE

Real Noroeste-ES 1 x 1 Vila Nova-GO

Fluminense-PI 0 x 4 Ponte Preta-SP