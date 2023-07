Ponte Preta fica sem Matheus Jesus, mas tem voltas de Fábio Sanches e Felipe Amaral

Depois de engatar três vitórias seguidas, a Ponte Preta voltou a perder na Série B do Campeonato Brasileiro, ao ser derrotada por 1 a 0 pelo Tombense, na noite do último sábado, em casa, no estádio Moisés Lucarelli. Mas, sem tempo para lamentar, já volta a campo nesta terça-feira de olho na reabilitação. Atualmente, com 21 pontos, a Ponte Preta aparece na 13ª posição da Série B.

Mais uma vez em casa, a Ponte Preta recebe o Juventude, às 21h30. Para o duelo, o técnico Felipe Moreira, que está completando dois meses à frente da equipe, não poderá contar com o volante Matheus Jesus, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Por outro lado, o time campineiro terá os retornos do zagueiro e capitão Fábio Sanches e o jovem volante Felipe Amaral, que estiveram de fora na última rodada também por suspensão, mas agora estão de volta.

"Perdemos um grande jogador para a próxima partida, mas temos peças no elenco. O Amaral volta de suspensão, o Léo Naldi já ficou no banco no último jogo e temos também outras possibilidades no elenco para substituí-lo à altura", disse o comandante ao analisar as possibilidade que tem em mãos no meio-campo.