Ponte Preta faz planos para vencer o CRB e não depender de rivais na Série B

Ainda ameaçada de queda na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta já sabe o caminho que terá que percorrer para não ser rebaixada na última rodada. O time campineiro depende apenas de suas forças, mas caso empate ou seja derrotado, precisará torcer por tropeços de seus adversários diretos, o que não está nos planos.

"Nosso objetivo é vencer e não depender de ninguém. Mas, claro, que podemos jogar com outras alternativas", ressaltou o técnico João Brigatti, animado após a evolução do time nas últimas duas rodadas - venceu o Tombense por 1 a 0, em Tombos (MG), e depois segurou o empate sem gols com o Juventude, em Caxias do Sul (RS).

Atualmente na 16ª colocação, com 39 pontos, a Ponte Preta irá receber o CRB, no sábado, às 17h, no estádio Moisés Lucarelli, e se vencer, estará salvo, independentemente dos outros resultados. Isso porque chegaria aos 42 pontos e não poderia ser mais alcançada por Chapecoense e Tombense, que chegariam no máximo a 40.

Mas, caso o time campineiro empate com o CRB, chegará aos 40 pontos e precisará torcer para que Chapecoense e Tombense não vençam seus jogos. Caso um deles vença, a Ponte Preta estaria rebaixada, já que ficaria atrás no número de vitórias, primeiro critério de desempate.

A situação mais dramática é com uma suposta derrota da Ponte Preta. Se isso acontecer, Tombense e Chapecoense podem no máximo empatar. O time mineiro recebe o Mirassol, em Tombos (MG), e os catarinenses recebem o campeão Vitória na Arena Condá, em Chapecó (SC).