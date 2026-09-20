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Ponte Preta faz 1 a 0 no CRB e vence após cinco meses na Série B

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Praticamente cinco meses depois, a Ponte Preta voltou a vencer. Na manhã deste domingo, o time paulista recebeu o CRB e venceu por 1 a 0, com gol de Brandão. A partida, realizada sob chuva no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), foi válida pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

As duas únicas vitórias da Ponte Preta na Série B tinham acontecido em abril. Em 18 de abril fez 2 a 1 no Avaí, fora de casa, e em 24 de abril superou o América-MG por 1 a 0, em casa. Desde então acumulou 19 derrotas e três empates.

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Apesar disso, a situação segue praticamente irreversível, já que está na lanterna (20º) com 13 pontos, quatro a menos do que o vice-lanterna América-MG, com 17. São 19 pontos para sair do Z-4 e a diferença pode aumentar até o fim da rodada. A Ponte Preta ainda disputará 27 pontos.

O CRB, oscilando com vitórias e derrotas, segue com 45 pontos e não conseguiu entrar no G-6. Fora de casa, foi a segunda derrota seguida, pois já tinha perdido para o Juventude por 2 a 1 em Caxias do Sul (RS).

Com o campo pesado por conta da chuva, a partida foi bem truncada. Quem chegou primeiro foi a Ponte Preta. Palacios saiu em contra-ataque e cruzou para a área. Juan Rodrigues finalizou, mas a bola parou na marcação e, na segunda tentativa, Gabriel chutou com perigo, mas Vitor Caetano fez bela defesa.

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Aos poucos, porém, o CRB, segundo melhor ataque da competição, passou a controlar as ações ofensivas. Apesar de demorar um pouco, conseguiu assustar com Hereda, que recebeu na direita, levou para o meio e chutou cruzado, perto da trave.

Em outro lance, após cruzamento e desvio de cabeça, Pedro Castro tentou meio voleio na pequena área, mas pegou muito mal e isolou. Crystopher também teve chance quando foi acionado na direita da área e chutou forte, mas para fora.

Até que aos 39 minutos, a Ponte Preta abriu o placar. Manu ficou com a bola no meio-campo e deu lindo lançamento para Jota na esquerda da área, desmontando a defesa. O lateral avançou, cruzou rasteiro e Brandão apareceu para completar.

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O CRB voltou disposto a buscar o empate e levou perigo logo no começo com chutes de Danielzinho e Vinícius Barata, ambas com ótimas defesas de Vinícius Ferrari. Após essa pressão inicial, o CRB seguiu com controle do jogo no segundo tempo, mas sem tanto perigo, com a Ponte Preta bem postada defensivamente.

O time paulista ainda quase fez o segundo quando Rodrigo Souza desviou cruzamento de cabeça. A bola desviou, bateu no travessão e foi para escanteio. O CRB voltou a pressionar na reta final, incluindo chute forte de Crystopher dentro da área, mas Vinícius Ferrari fechou novamente o gol e garantiu a vitória.

Ao fim da partida, a torcida pontepretana voltou a entoar cânticos de apoio e comemoração. A vitória acontece um dia após o Conselho Deliberativo vetar a transformação em SAF em protesto a atual diretoria. O clube sofre grave crise financeira, que resultou até mesmo em greve momentânea dos jogadores.

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A diretoria conseguiu certo alívio com ajuda de empresários ligado à SAF do Boavista-RJ, que até mesmo cedeu jogadores. No sábado, a Ponte Preta também anunciou um novo patrocinador master, sem divulgar valores.

O CRB é o primeiro a voltar a campo pela 30ª rodada, em que recebe o Cuiabá no domingo, às 16h, no Rei Pelé, em Maceió (AL). Na terça-feira (29), às 19h30, a Ponte Preta faz duelo paulista com o Botafogo na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).

FICHA TÉCNICA

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PONTE PRETA 1 X 0 CRB

PONTE PRETA - Vinícius Ferrari; Diego Leão, Gabriel Caran e Palacios; Juan Rodrigues (Murilo), Rodrigo Souza, Denis (Gustavo Telles), Danilo Barcelos (Diego Porfírio), Manu (David da Hora) e Jota; Brandão. Técnico: Gilson Kleina.

CRB - Vitor Caetano; Hereda, Fábio Alemão (Ygor Catatau), Lyncon e Reverson (Lucas Lovat); Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho (Este^va~o); Mikael (Luiz Phellype), Thiaguinho (Vinícius Barata) e Dadá Belmonte. Técnico: Fábio Matias

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GOLS - Brandão, aos 39 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Palacios, Juan Rodrigues, Rodrigo Souza, Danilo Barcelos e Jota (Ponte Preta). Reverson (CRB).

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

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PÚBLICO - 919 pagantes (1.018 presentes).

RENDA - R$ 25.670,00.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

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