Ponte Preta esquece o 'espetacular Paulistão' e foca na estreia da Copa do Brasil

Avaliando a campanha da Ponte Preta no Paulistão como "espetacular", o técnico Alberto Valentim considerou como "um pecado" a eliminação do time com a quarta melhor campanha da temporada. Mas acha que o melhor a fazer agora é pensar para frente e focar na estreia da Copa do Brasil, que vai acontecer já nesta quarta-feira diante do Concórdia, em Santa Catarina.

"É um pecado para a diretoria, para a gente, para os jogadores e para a torcida. Os jogadores se entregaram muito. Ficamos a um ponto dos dois classificados. A um ponto do Palmeiras, um time que tem tudo de melhor. É um pecado", disse o treinador.

A Ponte Preta 'bateu na trave', mas não conseguiu se classificar para as quartas de final do Paulistão. Em 12 jogos, somou 22 pontos, terminando em terceiro lugar do Grupo D, atrás de São Bernardo e Palmeiras, ambos com 23. O time campineiro seria líder nos Grupos B e C, e vice no Grupo A, onde o Corinthians fez a melhor campanha geral com 27 pontos.

Fora de casa, teve cinco vitórias e um empate, somando 16 pontos, mas como mandante somou uma vitória, três empates e duas derrotas, com apenas seis pontos. Com oito gols sofridos, teve a melhor defesa da fase de grupos.

Com isso, a Ponte Preta estabeleceu a marca de ter sido o time com maior pontuação geral na primeira fase a não avançar para as quartas de final desde 2017, quando foi implementado o atual formato.

A comissão técnica espera estrear com o pé direito na Copa do Brasil e depois vai iniciar o trabalho visando a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, que tem inicio previsto para o final de semana do dia 14 de abril.

Algumas pequenas mudanças podem acontecer no elenco. No final da tarde, a diretoria de futebol anunciou a rescisão contratual com o zagueiro Nilson Júnior.