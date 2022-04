Ponte Preta espera anunciar reforços até o fechamento da janela de transferências

Da Redação

A Ponte Preta corre contra o tempo para aumentar o número de opções no elenco visando a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. A janela de transferências fecha nesta terça-feira.

Em entrevista coletiva após o empate sem gols com o Grêmio, no último sábado, na estreia da Série B, o técnico Hélio dos Anjos deixou claro que a Ponte Preta está no mercado em busca de pelo menos um reforço para o setor de criação de jogadas.

"Estamos em busca de jogadores de um poder de criação no meio. Acredito que possa estar chegando alguém assim até terça, mais um jogador de referência também, quem sabe", comentou Hélio dos Anjos.

Um nome que está em pauta é o de José Aldo. Destaque do Paysandu-PA, o meia de 23 anos pertence ao Guarani de Palhoça-SC e está emprestado até dezembro. O clube paraense tem interesse na sua permanência.

A diretoria tem conversas adiantadas com dois jogadores: o volante Ramon Carvalho, do Atlético-GO, e o meia Fraga, do Pouso Alegre-MG.

Desde que foi rebaixada no Paulistão, a Ponte Preta oficializou o lateral-direito Bernardo, o lateral-esquerdo Artur, o meia Fabinho e os atacantes Danilo Gomes, Echaporã e Nicolas. Fabinho, porém, sofreu uma grave lesão no joelho e dificilmente retorna em 2022.

A Ponte Preta volta a campo no próximo sábado, contra o Operário, às 11 horas, no Estádio Germano Krüeger, em Ponta Grossa (PR).