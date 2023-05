Ponte Preta esbarra em forte marcação do Ceará e empata sem gols na Série B

(via Agência Estado)

Jogando em casa na manhã deste domingo, a Ponte Preta foi superior ao Ceará, criou boas chances, mas teve de se contentar com um empate de 0 a 0 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, a Ponte Preta agora soma cinco pontos e chega a três jogos sem derrota - dois empates e uma vitória. Com um jogo a menos, O Ceará está contabiliza quatro pontos.

Empurrada pela torcida, a Ponte Preta não perdeu tempo e assustou logo na primeira chegada. Eliel ficou com a bola na entrada da área e arriscou, mas o chute foi desviado. Depois, Matheus Jesus também arriscou de longe, mas errou o alvo.

As chances mais perigosas seguiram sendo da Ponte Preta. Matheus Jesus aproveitou erro do Ceará, roubou a bola, mas chutou para fora. No final, Léo Naldi recebeu cruzamento, mas finalizou em cima do goleiro. Jeh disputou o rebote, mas a defesa afastou. A principal chegada do Ceará só aconteceu nos acréscimos, quando Erick ficou com a sobra após escanteio e chutou para defesa de Caíque.

A Ponte Preta seguiu buscando o gol no segundo tempo e assustou com chute de Matheus Jesus, que exigiu a defesa em dois tempos de Richard. Depois, Jean Carlos foi acionado na esquerda e chutou cruzado, mas para fora. Já no fim, Dudu cruzou com perigo e a bola acabou indo para fora, passando perto da trave. Os minutos finais foram marcados por forte marcação do Ceará, que conseguiu segurar o empate sem gols.

Os times voltam a campo apenas no próximo fim de semana. No sábado, às 18h15, o Ceará recebe o Tombense no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). Já a Ponte Preta visita o Londrina no domingo, às 15h30, no Estádio do Café, em Londrina (PR).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 0 CEARÁ

PONTE PRETA - Caíque França; Luiz Felipe, Mateus Silva, Edson (Júnior Tavares) e Artur; Felipe Amaral (Dudu), Felipinho, Matheus Jesus e Cássio Gabriel (Paulo Baya); Jeh e Eliel (Léo Naldi). Técnico: Felipe Moreira (interino).

CEARÁ - Richard; Michel (Warley), Tiago, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Richardson, Willian Maranhão (Guilherme Castilho) e Jean Carlos (Luvannor); Erick (Chay), Nicolas e Janderson (Erick Pulga). Técnico: Eduardo Barroca.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

CARTÕES AMARELOS - Mateus Silva, Edson, Artur, Felipe Amaral e Jeh (Ponte Preta). Warley, Tiago e Willian Maranhão (Ceará).

RENDA - R$ 73.375,00.

PÚBLICO - 4.887 pagantes (5.553 presentes).

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).