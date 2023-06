Ponte Preta empata jogo-treino com o Primavera em Campinas

Rivais na Copa Paulista, que começa em julho, Ponte Preta e Primavera empataram por 2 a 2 o jogo-treino realizado na manhã desta sexta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A atividade marcou o encerramento da primeira semana de folga na tabela de jogos da Série B do Brasileiro por causa da Data Fifa.

O trabalho foi dividido em duas etapas com o time titular na primeira etapa vencendo por 2 a 1, e o time reserva na segunda parte, derrotado por 1 a 0. A atividade visa manter o ritmo da equipe campineira para a sequência da Série B, enquanto o adversário se prepara para a Copa Paulista.

A dupla está no Grupo 2 da Copa Paulista, junto com Red Bull Bragantino, Juventus, Oeste e XV de Piracicaba. Segundo a tabela preliminar da Federação Paulista, os times se enfrentarão na quarta rodada, com mando da Ponte Preta.

Com a bola rolando no jogo treino, Dudu foi quem abriu o placar numa bela jogada que terminou com arremate de fora da área. A bola bateu no travessão antes de entrar. O Primavera chegou ao empate com Darlan. O lateral Weverton, que comemorou 24 anos na última quinta-feira, anotou o segundo e colocou o time de Campinas em vantagem no primeiro tempo.

Ainda na primeira etapa, o goleiro Pedro Rocha, da Ponte Preta, defendeu o pênalti a favor do Primavera. Na parte final, a equipe visitante chegou à igualdade no marcador, com Vinícius. Terminando empatado o jogo treino.

O elenco da Ponte Preta folga neste fim de semana e retorna aos treinamentos na próxima segunda-feira (19), visando o duelo com o Atlético-GO, na próxima sexta-feira (23), em Goiânia, pela 13ª rodada da Série B. A Ponte Preta ocupa a 15ª colocação na tabela, com 15 pontos ganhos.