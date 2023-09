Ponte Preta empata duelo direto contra Sampaio Corrêa e segue perto da zona de rebaixamento

Depois da derrota no clássico campineiro por 1 a 0 contra o Guarani, a Ponte Preta jogou em casa na tarde deste sábado, mas perdeu a chance de se reabilitar na Série B do Campeonato Brasileiro. Em um duelo direto contra a zona de rebaixamento, o time alvinegro não saiu do empate sem gols com o Sampaio Corrêa, no Estádio Moisés Lucarelli, em um confronto muito ruim tecnicamente.

Com o resultado, a Ponte Preta segue margeando a zona de rebaixamento, mas chegou aos 32 pontos, enquanto o Sampaio Corrêa foi aos 28 pontos, mas vence há incríveis 11 jogos e chegou a seis empates seguidos.

O primeiro tempo foi equilibrado, mas muito ruim tecnicamente, por isso as chances de gols foram raras. Tanto que o primeiro lance de perigo da partida só foi sair aos 43 minutos, quando Robinho cobrou escanteio e Rafael Jansen cabeceou com perigo, perdendo uma ótima chance de abrir o placar para o Sampaio Corrêa.

A resposta da Ponte Preta veio minutos depois, aos 44. Lucas Nathan cobrou falta na área e Igor Torres chegou bem de cabeça, mas ligado no lance o goleiro Thiago Braga conseguiu fazer a defesa. Por isso, o duelo foi para o intervalo zerado.

No segundo tempo, a Ponte Preta começou em cima, fazendo de tudo para sair com a vitória. Logo aos três minutos, Léo Naldi bateu falta e a bola saiu tirando tinta do travessão. Aos sete foi a vez de Igor Torres perder uma chance inacreditável. Praticamente em cima da linha, o atacante recebeu um levantamento na área e chutou por cima.

O Sampaio Corrêa também não desistiu e levou perigo aos 13. Depois de uma cobrança de escanteio, Alyson pegou a sobra e chutou cruzado, mas mandou por cima. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado e a Ponte Preta chutou mais uma bola no travessão, dessa vez em um cruzamento cheio de efeito de Artur. Mas, apesar das tentativas, o duelo terminou mesmo zerado.

Agora, os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na próxima sexta-feira, a Ponte Preta visita o Vila Nova, no Estádio do OBA, às 19h. Já no sábado (dia 16), o Sampaio Corrêa recebe a Chapecoense, no Estádio Castelão, às 17h.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 0 SAMPAIO CORRÊA

PONTE PRETA - Caíque França; Luiz Felipe, Edson, Fábio Sanches e Artur; Felipinho, Léo Naldi (Paulo Baya) e Lucas Nathan (Elvis); Everton (Tales), Igor Torres (Jeh) e Eliel (Paul Villero). Técnico - Pintado.

SAMPAIO CORRÊA - Thiago Braga; Matheus Pivô (Samuel Santos), Gustavo Henrique, Rafael Jansen e Pará (Pimentinha); Claudinei, Neto Paraíba, Robinho e Thiaguinho (Vitinho); Alyson (Vinicius Alves) e Ytalo (Maurício). Técnico - Dejair Ferreira.

CARTÕES AMARELOS - Fábio Sanches e Léo Naldi (Ponte Preta) e Mateus Pivô, Pará, Rafael Jansen e Samuel Santos (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

RENDA - R$ 49.245,00.

PÚBLICO - 3.403 pagantes/3.887 total.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).