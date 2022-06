Ponte Preta empata com Sampaio Corrêa e segue na zona de rebaixamento da Série B

(via Agência Estado)

A Ponte Preta até lutou, mas não conseguiu se reabilitar para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite desta quinta-feira, em jogo válido pela 14ª rodada, o time campineiro ficou no empate sem gols com o Sampaio Corrêa, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Com o resultado, o time paulista chegou a três jogos sem vitória.

De qualquer forma, apesar do empate, como chegou aos 13 pontos, a Ponte Preta ultrapassou provisoriamente o arquirrival Guarani na tabela e aparece na 18ª colocação. O rival, porém, ainda joga na rodada. Já o Sampaio Corrêa também embarcou em um jejum de vitórias, que já chega a dois jogos e está estacionado em 11º com 16 pontos.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com algumas chances para ambos os lados, mas sem levar muito perigo para o goleiro adversário. A melhor oportunidade do Sampaio Corrêa veio logo aos dez minutos, quando Lucas Hipólito cobrou falta na área e Ygor Catatau cabeceou firme, mas como a bola veio no meio do gol, Luan fez a defesa em dois tempos.

A resposta da Ponte Preta veio em um lance inusitado. Aos 32 minutos, a bola ficou viva na área e Fessin disputou a posse com Allan Godoi, porém, o zagueiro acabou fazendo o corte errado e mandou em direção ao seu próprio gol. A bola encobriu o goleiro Luiz Daniel, mas acabou saindo por cima.

Na volta do intervalo, a Ponte Preta teve a chance de pular na frente do placar logo no primeiro lance do segundo tempo. Fessin tabelou com Lucca, invadiu a área e ficou cara a cara com o goleiro Luiz Daniel, que conseguiu fechar bem o ângulo e evitar o que seria o primeiro gol dos donos da casa no jogo.

O Sampaio Corrêa também perdeu uma ótima oportunidade aos 14 minutos. Após um contra-ataque rápido, Gabriel Poveda recebeu na área e chutou firme, mas Luan fez a defesa. Ygor Catatau pegou o rebote e mesmo sozinho, de frente para o gol aberto, pegou mal na bola e mandou para fora. A partir daí, o ritmo da partida caiu um pouco, mas ambos os times seguiram procurando tirar o zero do placar. Mas ninguém conseguiu.

Os dois times voltam a campo no começo da próxima semana para a disputa da 15ª rodada da Série B. Na segunda-feira, o Sampaio Corrêa recebe o CSA, no Estádio Castelão, em São Luís (MA), às 20h. Na terça-feira, a Ponte Preta visita o Vila Nova-GO, no Estádio do OBA, em Goiânia (GO), às 21h30.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 0 SAMPAIO CORRÊA

PONTE PRETA - Luan; Norberto (Igor Formiga), Thiago Santos, Fábio Sanches, Douglas Mendes (Dodô) e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi e Fessin; Lucca e Echaporã (Da Silva). Técnico: Hélio dos Anhos.

SAMPAIO CORRÊA - Luiz Daniel; Mateusinho, Allan, Nilson Júnior e Lucas Hipólito; Ferreira, André Luiz e Rafael Vila (Renatinho); Gabriel Poveda (Eron), Ygor Catatau e Pimentinha (Maurício). Técnico: Léo Condé.

ÁRBITRO - Diego Pombo Lopez (BA).

CARTÕES AMARELOS - Artur, Léo Naldi e Thiago Oliveira (Ponte Preta). Nilson Júnior e Ygor Catatau (Sampaio Corrêa).

RENDA - R$ 29.090,00.

PÚBLICO - 2.128 pagantes (2.216 total).

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).