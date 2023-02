Ponte Preta empata com Juventus e deixa a liderança da Série A2 do Paulista

(via Agência Estado)

Mesmo jogando em casa, a Ponte Preta tropeçou neste domingo na Série A2 do Campeonato Paulista. A favorita ao título ficou duas vezes atrás no placar contra o Juventus e deixou o gramado do estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, com um empate por 2 a 2, pela sétima rodada da segunda divisão do futebol paulista.

Bruno Moraes fez os dois gols do time da capital, enquanto Elvis e Matheus Jesus empataram para o time de Campinas. Com o empate, a Ponte Preta não conseguiu recuperar a liderança. Aparece em segundo lugar, com 16 pontos, mesmo número da Portuguesa Santista, que leva vantagem no confronto direto, no saldo de gols (8 a 4). O Juventus fecha o G-8, em oitavo, com dez pontos.

A oitava rodada será disputada no meio de semana. Pelo regulamento, após turno único - 15 rodadas - os oito melhores avançam às quartas, enquanto os dois piores serão rebaixados à Série A3 em 2024.

Confira os resultados da 7ª rodada da Série A2:

SÁBADO

XV de Piracicaba 0 x 1 Novorizontino

Primavera 0 x 1 Rio Claro

São Caetano 2 x 2 Monte Azul

Comercial 0 x 1 Taubaté

Lemense 0 x 2 Portuguesa Santista

Linense 1 x 1 Noroeste

Velo Clube 2 x 2 Oeste

DOMINGO

Ponte Preta 2 x 2 Juventus