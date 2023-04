Ponte Preta e Novorizontino confirmam a volta à elite e vão decidir título da A2

(via Agência Estado)

Ponte Preta e Novorizontino estão de volta à elite estadual um ano após serem rebaixados. Os dois times confirmaram o acesso e a disputa do titulo do Campeonato Paulista da Série A2, neste sábado, quando venceram em casa pelo jogo de volta das semifinais. Agora os finalistas vão decidir o título em dois jogos, com datas a serem definidas pela Federação Paulista de Futebol (FPF) na segunda-feira.

Em Campinas, o estádio Moisés Lucarelli recebeu 16.129 torcedores, no maior público da temporada pela competição. Tranquila, a Ponte Preta venceu o XV de Piracicaba por 2 a 0, com gols de Jeh, aos 42 minutos do primeiro tempo, e de Eliel, aos 41 minutos da etapa final. Como já tinha vencido em Piracicaba, por 3 a 0, o time de Campinas fechou a semifinal com duas vitórias e cinco gols de saldo agregado.

Na cidade de Novo Horizonte, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Novorizontino se impôs e venceu o Noroeste por 3 a 0, fechando a semifinal com quatro pontos, porque na ida, em Bauru, tinha empatado por 1 a 1. Rômulo e Aylon marcaram no primeiro tempo e Giovanni, já nos acréscimos do segundo tempo, fizeram os gols da vitória.

Os dois finalistas vão ocupar os lugares de Ferroviária, de Araraquara, e São Bento, de Sorocaba, que foram rebaixados no Paulistão 2023. Após a disputa do título, Ponte Preta e Novorizontino vão focar na disputa do Brasileiro da Série B.

CONFIRA OS RESULTADOS DE VOLTA DAS SEMIFINAIS:

Novorizontino 3 x 0 Noroeste - (ida 1 x 1)

Ponte Preta 2 x 0 XV de Piracicaba (ida 3 x 0)