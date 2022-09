Ponte Preta e Ituano empatam em Campinas e continuam longe do G-4 da Série B

(via Agência Estado)

Ponte Preta e Ituano falharam na tentativa de aproximação do G-4 da Série B nesta terça-feira à noite. As equipes ficaram no empate por 1 a 1 no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 30ª rodada e se mantiveram distantes do Vasco. O resultado não agradou nenhuma das equipes, que ainda sonham com o acesso.

Time com a melhor campanha do segundo turno, o Ituano ficou com 41 pontos, na sétima posição, contra 40 da Ponte Preta, em oitavo. O primeiro time dentro do G-4 é o Vasco, com 45.

Ponte Preta e Ituano criaram boas oportunidades durante o primeiro tempo. O time visitante perdeu grande chance de abrir o placar logo aos 6 minutos. Vinícius Jaú recebeu em velocidade, saiu na cara de Caíque França, mas furou na hora de chutar. A bola ainda voltou para o atacante, que, sem goleiro, jogou no pé do defensor.

O Ituano continuou pressionando. Aos 18 minutos, Gerson Magrão tentou encobrir Caíque França, que se esticou todo e ficou com a bola. A Ponte Preta foi crescendo aos poucos e respondeu com Wallisson. O meia recebeu de Elvis e mandou, de cabeça, rente à trave.

Coube a Elvis inaugurar o placar em uma linda cobrança de falta. Aos 26, o meia cobrou com perfeição, não dando qualquer chance para Jefferson Paulino, que já havia salvo o time de Itu em outras duas oportunidades, uma delas em bola que entraria no ângulo no chute de Fessin.

O Ituano, no entanto, buscou o empate aos 42 minutos. Kaio recebeu pela direita e cruzou na cabeça de Brenner. O atacante ajeitou na medida para Mário Sérgio, que só teve o trabalho de completar para o gol, também de cabeça.

No segundo tempo, Elvis continuou como jogador mais lúcido da Ponte Preta. Ele foi logo exigindo grande defesa de Jefferson Paulino. Diferentemente da etapa inicial, contudo, o jogo foi mais travado, tanto que o Ituano só foi chegar aos 34 minutos. João Victor recebeu de Kaio e chutou, mas Caíque França salvou.

As equipes cansaram nos minutos finais e o jogo ficou truncado, com poucas oportunidades de gol. Confortáveis com o resultado, Ponte Preta e Ituano não conseguiram evitar o empate nesta terça-feira.

A Ponte Preta volta a campo frente ao Londrina na sexta-feira (23), às 21h30, no estádio do Café, em Londrina (PR). No sábado (24), às 11h, o Ituano enfrenta o Brusque, no Novelli Júnior, em Itu (SP).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 1 ITUANO

PONTE PRETA - Caíque França; Norberto (Bernardo), Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral (Ribamar), Léo Naldi (Cássio Gabriel), Wallisson (Wesley Fraga), Elvis e Fessin (Nicolas); Lucca. Técnico: Hélio dos Anjos.

ITUANO - Jefferson Paulino; Raí Ramos, Bernardo Schappo, Rafael Pereira (Lucas Dias) e Mário Sérgio; Jiménez, Kaio, Léo Ceará (João Victor) e Gerson Magrão (Caíque); Vinícius Jaú (Vinícius) e Brenner (Chrigor). Técnico: Carlos Pimentel.

GOLS - Elvis, aos 26, e Mário Sérgio, aos 42 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

CARTÕES AMARELOS - Wesley Fraga (Ponte Preta); Bernardo Schappo e Caíque (Ituano).

RENDA - R$ 42.970,00.

PÚBLICO - 3.276 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).