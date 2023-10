Ponte Preta e Ituano empatam, chegam a oito jogos sem vitória e ameaçados de queda na Série B

Em luta direta contra o rebaixamento, Ponte Preta e Ituano ficaram no empate sem gols nesta terça-feira, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra foi levemente superior, mas não conseguiu passar pela retranca adversária.

Com o resultado, ambos os times chegam a oito jogos sem vitória. O Ituano, porém, está melhor colocado. O time é o 14º, com 36 pontos, contra 35 da Ponte Preta. A Chapecoense, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, soma 33.

A situação dos times na tabela de classificação refletiu dentro de campo. Ponte Preta e Ituano estavam tensos, pouco atacaram e cometeram vários erros de passes. A meta foi se defender para evitar sair atrás do placar.

A melhor chance da Ponte Preta foi aos 29 minutos, quando Maílton saiu na cara do gol e tentou encobrir Jefferson Paulino, que levou a melhor e ficou com a bola. A arbitragem, porém, já havia apitado impedimento.

O Ituano chegou uma única vez. Aos 30, após cruzamento para dentro da área da Ponte Preta, Artur desviou contra o patrimônio e quase marcou contra. Com os 11 homens atrás da linha do meio de campo, a equipe conseguiu levar o 0 a 0 para o intervalo.

No segundo tempo, a Ponte Preta teve um pouco mais de intensidade e criou as principais chances de gol. Aos três minutos, Felipe Amaral achou Weverton na direita. Ele cruzou para Elil, que desviou e exigiu uma grande defesa do goleiro Jefferson Paulino.

Aos sete, foi a vez de Gabriel Santiago chutar rasteiro e mandar rente à trave. A Ponte Preta teve novos lampejos de bons momentos, mas o Ituano continuou jogando retrancado e evitou que a equipe campineira tirasse o zero do marcador, conquistando assim um ponto importante fora de casa.

Na próxima rodada, a Ponte Preta enfrenta o Novorizontino na sexta-feira, às 21h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). No sábado, o Ituano recebe o Mirassol no sábado, às 15h30, no Novelli Júnior, em Itu (SP).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 0 ITUANO

PONTE PERTA - Caíque França; Weverton, Fábio Sanches, Edson e Artur; Felipe Amaral (Samuel Andrade), Léo Naldi, Ramon Carvalho (Castro) e Gabriel Santiago (Paulo Baya); Maílton (Igor Torres) e Eliel (Paul Villero). Técnico: João Brigatti.

ITUANO - Jefferson Paulino; Iury, Claudinho, Marcel e Kauan Richard (Pacheco); Marthã (Vinícius Balieiro), Eduardo Person (Yann Rolim) e José Aldo; Felipe Saraiva (Hélio Borges), Wesley (Quirino) e Emerson Urso. Técnico: Marcinho.

ÁRBITRO - Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

CARTÕES AMARELOS - Castro e Maílton (Ponte Preta); Claudinho, Kauan Richard, Vinícius Balieiro e Yann Rolim (Ituano)

RENDA - R$ 52.515,00

PÚBLICO - 4.327 torcedores

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)