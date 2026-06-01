Ponte Preta e Botafogo-SP fazem confronto paulista dentro da zona de queda da Série B

A 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será encerrada nesta segunda-feira, quando a partir das 19h, a Ponte Preta busca recuperação na competição nacional em um duelo estadual diante do Botafogo-SP, no estádio Moisés Lucarelli em Campinas.

Com apenas sete pontos conquistados até agora, o time campineiro ocupa a vice-lanterna (19º) e tenta conquistar uma vitória para respirar na luta contra o rebaixamento. Além disso, vem de quatro derrotas seguidas: São Bernardo (3 a 0), Sport (3 a 1), Londrina (4 a 1) e CRB (4 a 2).

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Fora de campo, a situação continua muito ruim, com atrasos salariais de meses. A diretoria promete um novo esforço pra tentar, pelo menos, quitar um mês de salário ainda antes deste jogo. Mesmo porque os jogadores se recusam a concentrar e não descartam a possibilidade de um WO.

Com nove pontos, o objetivo do Botafogo é o mesmo. Depois de duas vitórias nas primeiras rodadas, o time não venceu mais, com três empates e cinco derrotas. Três delas foram seguidas nas últimas rodadas: Novorizontino e Goiás, ambas por 1 a 0, e Athletic-MG, por 2 a 1, em Ribeirão Preto.

Com nove pontos, o Botafogo ocupa a 17ª posição, portanto, está dentro da zona de queda para a Série C. Durante a semana foi cogitado, inclusive, a saída do técnico Claudio Tencati, que esteve nos planos da Chapecoense, lanterna do Brasileirão.