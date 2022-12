Ponte Preta contrata o atacante Pablo Dyego, que estava no Avaí, para 2023

(via Agência Estado)

Sem concluir a negociação com Alesson, que pertence ao Vila Nova e está a caminho do Goiás, a Ponte Preta foi rápida e acertou com um novo atacante para a Série A2 do Campeonato Paulista. É Pablo Dyego, rebaixado com o Avaí no último Brasileirão.

Pablo Dyego desembarcou em Campinas na última sexta-feira e realizou os exames médicos antes de ser integrado ao elenco comandado por Hélio dos Anjos. Ele chega como uma das principais peças do setor ofensivo e com contrato até o final da Série B.

O atacante tem 28 anos e foi revelado pelo Fluminense. Sem espaço no time carioca, jogou no futebol polonês e também canadense, sendo que nos últimos anos vestiu as camisas de Atlético-GO e CRB. Neste ano jogou 41 jogos e marcou apenas cinco gols.

Além de Pablo Dyego, a Ponte Preta segue no mercado e deve contratar pelo menos mais um lateral-direito e outro atacante.

A Ponte Preta estreia na Série A2 do Paulista diante do Velo Clube, em Rio Claro. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não divulgou dia e horário do confronto.