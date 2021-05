Ponte Preta conhece adversário do Troféu do Interior, mas técnico mira a Série B

Continua após publicidade

Fora das quartas de final do Campeonato Paulista, a Ponte Preta conheceu, nesta segunda-feira, o seu adversário no Troféu do Interior. Em partida única, receberá o Botafogo nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Em caso de empate, a decisão da vaga será na disputa por pênaltis.

O campeão do Troféu do Interior terá vaga direta para a Copa do Brasil de 2022 e uma premiação de R$ 252 mil. O vice ficará com R$ 70 mil. O técnico Fábio Moreno cobrou o elenco pelos erros ao longo do Paulistão. A ideia é que o time tenha mais atenção para o restante da temporada.

"Precisa colocar a mão na consciência e saber que esses erros custam muito caro, é o que acaba dando aos adversários a possibilidade de eles ganharem da gente. Pra fazer um gol é muito custoso, e os nossos adversários, muitas vezes, não precisam fazer tanto esforço para chegar ao gol. Precisamos buscar os ajustes para que isso não se repita ao longo do processo. Isso precisa acabar, precisa achar uma maneira de equilibrar a equipe. Não pode fazer uma grande partida e dias depois cair tanto", disse o treinador.

Fábio Moreno, aliás, até deixou o Troféu do Interior de lado para focar na Série B do Campeonato Brasileiro, principal objetivo da Ponte Preta na temporada. Mais uma vez, ele pediu atenção a todos.

"Todos estão no mesmo barco fazendo o melhor que a gente pode. É focar na melhora, treinar mais, mais atento, mais focado, como foi no dérbi. Precisa parar com essa oscilação, ter estabilidade emocional melhor para ter equilíbrio na Série B. Campeonato de pontos corridos pede isso", completou.