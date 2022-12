Ponte Preta confirma contratação do lateral Júnior Tavares: 'Camisa pesada'

(via Agência Estado)

A Ponte Preta oficializou mais um reforço para a próxima temporada, na qual vai disputar o Campeonato Paulista A2 e o Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta quarta-feira, foi a vez de confirmar o lateral-esquerdo Júnior Tavares, de 26 anos, que já trabalhou com o técnico Hélio dos Anjos no Náutico.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o reforço aparece vestido com a camisa do time, no Moisés Lucarelli. "Quero agradecer o carinho de todos os torcedores e não vejo a hora de jogar com o estádio lotado e receber o calor de todos vocês."

Segundo o jogador, a conversa com Hélio dos Anjos foi fundamental para o acerto. "O professor conversou comigo a respeito de jogar na Ponte. A camisa é pesada e tenho um carinho enorme pelo treinador. Estes fatores pesaram na minha decisão."

Júnior Tavares atuou no Náutico em 2021 e 2022. Antes disso, também defendeu São Paulo, Sport, Joinville-SC, Portimonense, de Portugal, e Sampdoria, da Itália, além das categorias de base do Grêmio.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na última semana a tabela detalhada do Paulista A2. A Ponte Preta estreia no primeiro dia, 14 de janeiro (sábado), às 15h30, diante do Velo Clube, em Rio Claro.