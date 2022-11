Ponte Preta aproveita fim da temporada para iniciar obras em estádio e CT

(via Agência Estado)

Após o encerramento da temporada, a Ponte Preta iniciou uma ampla reforma no Estádio Moisés Lucarelli, com serviços de aeração, adubação e novo projeto para agilizar os sistemas de irrigação e drenagem. A última grande intervenção no Majestoso ocorreu há mais de duas décadas, entre o final do ano 2000 e início de 2001. A expectativa é que as obras sigam até o final de dezembro.

Segundo a diretoria da Ponte Preta, as obras não vão atrapalhar os planos do clube para a Série A2 do Campeonato Paulista, que tem estreia prevista para 15 de janeiro e vai deixar o gramado preparado também para a Série B do Brasileiro.

Será uma reforma importante para atender solicitações de clubes adversários e, principalmente, da Federação Paulista de Futebol (FPF) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O serviço será feito também no campo do Centro de Treinamento (CT) do Jardim Eulina, assim que o serviço no Moisés Lucarelli for encerrado. A última obra foi feita quando a seleção de Portugal ficou em Campinas utilizando o CT da Macaca para treinamentos durante a Copa do Mundo de 2014.