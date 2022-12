Ponte Preta anuncia saída de Lucca em nota e agradece: 'Entrou para a história'

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Depois de alguns rumores que vinham rondando os arredores do Estádio Moisés Lucarelli desde a última noite, a Ponte Preta veio a público na tarde desta terça-feira e, por meio de uma nota oficial divulgada nas redes sociais do clube, confirmou a saída do atacante e ídolo da torcida Lucca. O principal destaque alvinegro na temporada irá jogar no futebol da Tailândia.

continua após publicidade .

"O atacante Lucca está de partida da Ponte Preta. Por meio de seus representantes legais, exerceu o direito de rescisão previsto em contrato e não vai jogar a temporada 2023 pela Macaca. Lucca entrou para a história da Ponte Preta por ser exatamente quem é! Lutou, suou e não baixou a cabeça nos momentos mais difíceis. Ao longo das duas passagens pela Macaca anotou 45 gols e está entre os maiores artilheiros de nossa história. O atacante deve atuar na Tailândia", informou o clube.

Lucca tinha contrato com a Ponte Preta até o final de 2023, mas como havia uma cláusula no contrato que previa saída para um clube internacional, ele preferiu deixar o Moisés Lucarelli. Essa foi a segunda passagem de Lucca pelo alvinegro, onde também brilhou em 2017, levando o clube ao vice-campeonato do Paulistão. Neste último ano, fez 39 partidas e marcou 21 gols.

continua após publicidade .

Além dele, outro jogador que teve sua saída confirmada foi a do lateral-direito Igor Formiga, que tem tudo acertado para defender o Cruzeiro em 2023. Ele exerceu o direito de rescisão previsto no contrato e foi liberado. Em 2022, o lateral fez 33 partidas, não marcou gols e deu uma assistência.

Já sem a dupla, a Ponte Preta se prepara para a estreia no Campeonato Paulista da Série A2 no dia 15 de janeiro, contra o Velo Clube, em Rio Claro.