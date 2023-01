Ponte Preta anuncia novo patrocinador master

(via Agência Estado)

A Ponte Preta anunciou nesta quarta-feira seu novo patrocinador master: a EstrelaBet. A nova parceria prevê ações nas redes sociais e de relacionamento com torcedores, além da exposição da marca no Estádio Moisés Lucarelli. O presidente do clube, Marco Antônio Eberlin, fez uma avaliação positiva sobre a nova marca que vai estampar a camisa da equipe.

"A Ponte Preta, que tem uma camisa pesada e uma torcida apaixonada, se sente orgulhosa de poder contar com a EstrelaBet nessa temporada que está se iniciando. É uma marca forte que vem crescendo, investindo bastante no esporte e isso merece incentivo de todos nós. Esperamos que seja uma parceria tanto dentro quanto fora do campo. Que essa união seja duradoura e produtiva para todos. Esse investimento representa um grande auxílio para o clube e certamente poderá oferecer o retorno esperado para a empresa", disse Eberlin.

Após fechar mais uma parceria, o head de patrocínios da EstrelaBet, Rafael Zanette, falou sobre a importância da empresa ter parceiros com grande presença no cenário esportivo do país.

"É muito positivo para EstrelaBet estar ao lado de grandes clubes. Nem precisamos falar da importância da Ponte Preta para a história do nosso futebol. Clube gigante e que temos o prazer, neste momento, de ser parceiros. Que seja uma trajetória vitoriosa e que possamos conquistar grandes resultados juntos", pontuou Zanette.

O anúncio foi feito nas redes sociais da Ponte Preta, na manhã desta quarta-feira. Através de um vídeo, o clube apresentou aos seus torcedores a nova parceria para 2023, que tem Paulistão, Série B e outras competições pela frente.

É a segunda parceria anunciada nesta semana. Na última segunda, o América-MG também anunciou o patrocínio da EstrelaBet. Além destes acordos recentes, a empresa patrocina CRB, Resende, Internacional (masculino e feminino), Villa Nova-MG, Botafogo-SP e Criciúma. A empresa também é parceira do lutador de MMA Fabrício Werdum, do Magnus Futsal, CBF Futsal e Beach Soccer, além dos times de vôlei Sada/Cruzeiro no masculino e Minas Tênis no feminino.