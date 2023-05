Ponte Preta acerta premiação ao elenco por título da Série A2 do Campeonato Paulista

(via Agência Estado)

Esboçando reação na Série B do Campeonato Brasileiro, com três jogos sem derrota, a Ponte Preta teve outra boa notícia nesta semana. A diretoria do clube definiu a premiação que será distribuída ao elenco e à comissão técnica pela conquista da Série A2 do Campeonato Paulista.

No início de abril, a Ponte Preta venceu o Novorizontino nos pênaltis e coroou o acesso à elite estadual com o título da segunda divisão. Assim, R$ 600 mil foram separados para realizar a distribuição entre jogadores e comissão técnica que ainda fazem parte do clube.

O ex-treinador Hélio dos Anjos, que deixou o clube após a derrota por 3 a 0 para o Vitória na estreia da Série B, não entrará na lista de pagamento da bonificação.

Após o empate com o Ceará, a Ponte chegou aos cinco pontos na Série B, em 13º lugar. O próximo jogo, contra o Londrina, pela sexta rodada, será realizado no sábado, às 15h30, no Estádio do Café, em Londrina (PR).