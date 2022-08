Ponte Preta acerta com Bruno Alves, atacante do Remo, para sequência da Série B

(via Agência Estado)

A Ponte Preta já definiu o substituto de Everton, que sofreu uma grave lesão na derrota para o Brusque por 2 a 1. A diretoria acertou com o atacante Bruno Alves, que rescindiu com o Remo e está sendo aguardado em Campinas para realizar exames e ser anunciado oficialmente como reforço do time alvinegro.

Bruno Alves tem 29 anos e assinará até o final do Campeonato Paulista da Série A2. O nome do atacante entrou em pauta após negativas nas buscas por Guilherme Parede e Chico, ambos jogadores do Juventude.

O atacante fez 32 jogos com a camisa do Remo e marcou sete gols. O time paraense foi eliminado da Série C do Campeonato Brasileiro e, por isso, foi liberado com facilidade para reforçar a Ponte Preta.

Revelado pelo Real Noroeste, o jogador rodou por Macaé, Red Bull Brasil, Cuiabá, Caxias, Juventude, CSA, Oeste, Brusque e Remo, seu último clube.

Ele chega com a Ponte Preta na 13ª colocação, com 29 pontos, seis a mais do que o Guarani, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O próximo compromisso é justamente o dérbi, marcado para este sábado, às 11h, no Majestoso.