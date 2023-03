Ponte Preta abre venda de ingressos online para 'jogo do acesso' no Paulista A2

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Estádio Moisés Lucarelli com certeza receberá um bom público e tem tudo para estar lotado no 'jogo do acesso' do Campeonato Paulista da Série A2 que será disputado neste sábado, às 18h30, entre Ponte Preta e XV de Piracicaba. Além de jogar em casa, com a presença maciça de sua torcida, a equipe tem uma larga vantagem depois de vencer o jogo de ida por 3 a 0. Agora pode perder até por dois gols de diferença para ir à final e garantir sua volta à elite estadual em 2024.

continua após publicidade .

Por isso, para que a torcida compareça em peso, a diretoria ponte-pretana já abriu a venda de ingressos de forma online na tarde desta segunda-feira, por meio do site www.pontepreta.futebolcard.com, nos valores de R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia na arquibancada geral e R$ 40 e R$ 20 a meia para a arquibancada vip.

Já a venda física, direto na bilheteria do Majestoso, começa nesta terça-feira. Os horários de terça até sexta serão das 9h às 20h e no sábado, dia da partida, a bilheteria ficará aberta das 9h às 19h15, caso ainda tenha ingressos disponíveis.

continua após publicidade .

Além disso, a Ponte preta confirmou que todos os sócios torcedores, TC10, com mensalidade em dia tem ingresso garantido. Porém, devido a importância da partida, será preciso fazer a troca antecipada da entrada na Sala do TC10, no Majestoso. "TC10 precisa fazer a troca antecipada, na Sala TC10 do Majestoso, entre hoje e quarta-feira, das 7h30 até 20h, e quinta-feira, das 7h30 até 16h. Na sexta-feira, não haverá troca de ingressos", disse o clube em nota oficial.

As crianças menores de 12 anos de idade terão o acesso gratuito ao estádio, mediante a um adulto junto. Mas, desta vez, será necessário efetuar o cadastro antecipado até quarta-feira (29), através do site: cadastromirim.ponteone.com.br.

A diretoria da Ponte Preta ainda ressaltou que não haverá ingresso cortesia para esta partida. A medida se faz necessária por conta do importante momento vivido pelo clube e pela grandiosidade do evento.