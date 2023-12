Ponte Preta abre negociação para renovar com volante Ramon Carvalho

Na busca para manter a base do meio-campo, a Ponte Preta iniciou conversas para renovar com o volante Ramon Carvalho para a próxima temporada. Entretanto, a tarefa não será fácil, já que o jogador de 26 anos despertou interesse de outros três clubes: Água Santa, Vila Nova e Chapecoense.

Ramon Carvalho chegou à Ponte Preta em 2022, emprestado pelo Atlético-GO, fez 11 jogos. Seguiu emprestado nesta temporada e teve sequência maior, alcançando 35 partidas. Foi campeão da Série A2 do Campeonato Paulista, e ajudou o time a permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro.

A concorrência fica ainda mais forte porque o jogador também está em fim de contrato com o Atlético-GO. Ou seja, poderá negociar com qualquer clube sem se preocupar com multa rescisória. Os meias Felipe Amaral, Léo Naldi e Felipinho têm contratos com a Ponte Preta para 2024 e a diretoria também tenta renovar com Elvis.

O Paulistão começará em 21 de janeiro e a Ponte Preta está no Grupo B, ao lado de Guarani, Palmeiras e Água Santa. Os times do mesmo grupo, porém, não se enfrentam. A estreia será diante do Mirassol, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).