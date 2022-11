Ponte encaminha renovação com Luan Ribeiro, mas Vinhas e Guilherme estão de saída

(via Agência Estado)

Depois de confirmar a permanência do titular Caíque França, a Ponte Preta está perto de anunciar a renovação de contrato de mais um goleiro para 2023. Trata-se do Luan Ribeiro, de 25 anos, que é tido como uma das principais promessas do time campineiro e já alternou a reserva com Ygor Vinhas por várias vezes nesta última Série B.

O atual vínculo de Luan com a Ponte Preta se encerra no dia 31 de dezembro, mas a renovação está bem encaminhada e o anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias. Até o momento, apesar de ter ficado na reserva em diversos momentos, o goleiro fez apenas cinco jogos com a camisa alvinegra.

Por outro lado, a situação de outros dois goleiros da Ponte Preta é bastante diferente. Ygor Vinhas, que foi titular em diversos momentos, inclusive no rebaixamento do Paulistão do ano passado, não terá o contrato renovado e está de saída. O Vila Nova é um dos favoritos para ficar com o jogador.

Em relação ao jovem Guilherme, que disputou a Série D do Campeonato Brasileiro emprestado para a Inter de Limeira e participou da excursão do time sub-23 da Ponte Preta a Portugal. Ele também não deve seguir no estádio Moisés Lucarelli.