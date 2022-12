Ponte busca novo recurso para derrubar liminar e evitar Walisson no Cruzeiro

(via Agência Estado)

A Ponte Preta segue buscando meios legais para impedir a saída do volante Walisson, que está muito perto de assinar com o Cruzeiro. Neste momento, o jogador, de 25 anos, tem uma liminar em mãos que lhe dá o direito de defender qualquer outra equipe do futebol nacional ou do exterior. No entanto, o clube alvinegro entrou com um novo recurso para reverter a decisão da 7ª Vara do Trabalho de Campinas, concedida pela juíza Cristiane Montenegro Rondelli.

Após conceder uma liminar ao jogador, que cobra três meses de salário e FGTS, além de outras dívidas, a Ponte Preta chegou a emitir uma nota afirmando que o jogador estaria sendo convencido por empresários "mal intencionados", e prometeu ir até o fim para que o vínculo do atleta, até 2027, fosse comprido. Em princípio, o clube tentou entrar com um Mandado de Segurança, mas desistiu.

Com isso, a Ponte Preta resolveu apelar para um Recurso Interno, em 2º Instância, em mais uma tentativa de reverter a decisão que deferiu a liminar para o jogador. O clube alvinegro quer receber ao menos parte da multa de Walisson, que é de R$ 30 milhões para o mercado nacional.

Ao mesmo tempo que a Justiça analisa o novo recurso da Ponte Preta, prepara também a audiência, que acontecerá no mês de abril. O volante já estaria a caminho de Belo Horizonte para assinar contrato com o Cruzeiro.

Antes de chegar na Ponte Preta, o volante passou por Democrata-GV e Portuguesa-RJ. Ele rodou também por Volta Redonda, Nova Venécia-ES e Athletic-MG, onde se destacou na disputa do Campeonato Mineiro da atual temporada. Voltou ao clube alvinegro para a Série B, e foi um dos destaques. Fez 30 jogos e marcou cinco gols.