Ponte bate Guarani, se distancia da degola, e mantém tabu de 13 anos no dérbi

A Ponte Preta se reabilitou no Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o arquirrival Guarani por 1 a 0 neste sábado, no Moisés Lucarelli, pela 25ª rodada. O único gol da partida foi marcado por Fessin em belo chute no ângulo.

Além de se distanciar da zona de rebaixamento e afundar o rival, a Ponte Preta aumentou um tabu contra o Guarani em jogos no Majestoso. Dentro de casa, a equipe alvinegra não perde há 13 anos. Nesse período, foram nove jogos, com seis vitórias e três empates. A Ponte Preta quebrou também um jejum de quatro jogos sem vencer o Guarani.

Na tabela, a Ponte Preta chegou aos 32 pontos e pode começar a sonhar em algo mais além de fugir do rebaixamento. O Guarani, por outro lado, caiu para a vice-lanterna, com apenas 23, aumentando a pressão em cima do técnico Mozar.

O dérbi começou quente, com divididas fortes e a primeira falta com apenas três segundos de bola rolando. A Ponte Preta optou por buscar mais o jogo, centralizando as ações em Elvis. Já o Guarani apostou em jogadas em velocidade, explorando os lados de campo.

Em um jogo sem muito espaço, a Ponte Preta usou a bola parada para tentar surpreender. Após falta cobrada por Elvis, Fessin pegou o rebote e colocou Maurício Kozlinski para trabalhar. O goleiro voltou a salvar, aos 34 minutos, quando Wallisson acertou uma bela cabeçada.

O jogo ficou truncado. O Guarani trabalhou mais a bola no primeiro tempo, mas não encontrou espaços para chegar ao gol. O clima tenso ficou evidente até mesmo dentro de campo. Giovanni Augusto discutiu com Rodrigo Andrade e, nos microfones, desabafou ao chamar a geração do companheiro de equipe de "mimada".

No segundo tempo, o Guarani foi para cima e chegou com muito perigo aos cinco minutos. Após cobrança de falta de Giovanni Augusto, Lucas Ramon desviou de cabeça para grande defesa de Caíque França. Após o susto, a Ponte equilibrou as ações. Elvis chamou a responsabilidade e começou a controlar o ritmo da partida.

A Ponte Preta começou a gostar mais do jogo, mas tudo levava a crer que a partida terminaria empatada, até que Fessin resolveu desequilibrar a favor do time mandante. O meia partiu para a jogada individual, jogou para o pé esquerdo e mandou no ângulo, um golaço.

O Guarani perdeu a cabeça e Richard Rios acabou expulso. O time bugrino teve a chance do empate no final com Rodrigo Andrade, mas Caíque França fez a defesa.

A Ponte Preta volta a campo na quinta-feira, às 21h30, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). No sábado, às 11h, o Guarani enfrenta o Tombense, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 0 GUARANI

PONTE PRETA - Caíque França; Igor Formiga (Norberto), Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral (Moisés Ribeiro), Wallisson, Léo Naldi (Rithely/Nicolas), Fessin (Leandro Barcia) e Elvis; Lucca. Técnico: Hélio dos Anjos.

GUARANI - Maurício Kozlinski; Lucas Ramon, João Victor, Derlan e Jamerson; Rodrigo Andrade, Madison (Richard Rios), Giovanni Augusto e Edson Carioca (Bruno Miranda); Yuri Tanque (Nicolas Careca) e Bruno José (Lucas Venuto). Técnico: Mozart.

GOLS - Fessin, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE)

CARTÕES AMARELOS - Felipe Amaral, Moisés Ribeiro, Rithely e Wallisson (Ponte Preta); Giovanni Augusto, Lucas Ramon e Richard Rios (Guarani)

CARTÃO VERMELHO - Richard Rios (Guarani)

RENDA - R$ 199.600,00

PÚBLICO - 16.850 torcedores

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)