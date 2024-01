Polônia derrota Espanha com 'bicicleta' e show de Swiatek na United Cup; Noruega vence com Ruud

Iga Swiatek levou a Polônia para as quartas de final da United Cup ao derrotar a Espanha por 2 a 1, em Perth, na Austrália. Com isso, garantiu a liderança do Grupo A. A equipe polonesa foi responsável por tirar o Brasil do torneio.

A rodada começou com Hubert Hurkacz perdendo para Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 6/4, em partida com 2h de duração. Com isso, o destino da Polônia ficou nas mãos de Iga Swiatek, que provou mais uma vez ser a melhor tenista atualmente em atividade.

Swiatek enfrentou Sara Sorribes (33ª) e venceu por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1, em 1h28 de partida. "Foi um jogo muito físico e mais difícil do que o placar sugere. Estou muito feliz com o meu nível e com a forma como estou focada. Não estou me sentindo enferrujada ou fora de ritmo de competição. Estou jogando livremente, da mesma forma que me sentia em Pequim e no Finals. Estou muito feliz", disse a polonesa.

Mais tarde, ela voltou às quadras na dupla mista ao lado de Hurkacz. Juntos, derrotaram Forkina e Sorribes com direito a um duplo 6/0, em 43 minutos de partida.

Ainda nesta segunda-feira, Alexander Zverev, número 7 do ranking da ATP, colocou a Alemanha na frente na disputa com a França ao derrotar Adrian Mannarino (22º) por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 6/3. No entanto, a equipe alemã acabou sofrendo a virada.

Angelique Kerber caiu nas simples diante de Caroline Garcia por 2 sets a 1, parciais de 1/6, 6/2 e 6/2, e nas duplas, ao lado do próprio Zverev.

Já Cásper Ruud liderou a Noruega na vitória sobre a Croácia. Ele derrotou Borna Coric por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1 e voltou a vencer nas duplas, ao lado de Ulrikke Eikeri. O único triunfo croata foi de Donna Vekic sobre Malone Helgo.