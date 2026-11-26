O atacante David Corrêa da Fonseca, conhecido como DVD, do Vasco da Gama, foi preso preventivamente nesta quinta-feira (26) no Centro de Treinamento do clube, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O mandado de prisão, expedido pela 5ª Vara Criminal de Serra (ES), foi cumprido por agentes da 14ª DP (Leblon) no âmbito de uma investigação da Polícia Civil do Espírito Santo que apura crimes de organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e armas e lavagem de dinheiro.

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De acordo com nota divulgada pela polícia, o atleta é investigado pela suposta prática de tentativa de homicídio, organização criminosa armada, tráfico de drogas e coação no curso do processo. Além de possíveis vínculos com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no Espírito Santo, o jogador também figura em outras apurações que investigam supostas ligações com membros do mesmo grupo na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

David já havia sido alvo da Operação A Tropa, deflagrada em setembro pela Polícia Civil capixaba para investigar conexões com a facção. No final de outubro, ele foi intimado a comparecer à 14ª DP para entregar o passaporte — documento que foi levado à delegacia por um advogado — e tomar ciência de medidas cautelares determinadas pela Justiça, que incluíam a proibição de deixar o país, a restrição de contato com outros investigados e a obrigação de comparecimento periódico em juízo.

O nome do atacante surgiu no inquérito a partir de diálogos encontrados pelos investigadores com Ruan de Freitas Camargo Cruz, conterrâneo e amigo de infância do jogador, que responde por uma tentativa de homicídio ocorrida em 2024. Durante as diligências, a polícia também identificou conversas de Ruan com outro jogador de futebol, Hayner William Monjardim Cordeiro. Em depoimento prestado em setembro, David negou envolvimento com o tráfico de drogas e de armas. Até o momento, a defesa do atleta não havia se manifestado sobre a prisão.