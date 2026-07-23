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Polícia indicia presidente do Conselho do São Paulo por falsidade ideológica

Escrito por Livia Camillo/Sport Insider (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 16:29:00 Editado em 23.07.2026, 16:38:14
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A Polícia Civil indiciou Olten Ayres de Abreu Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, pelo crime de falsidade ideológica. A conclusão consta do relatório final do inquérito, assinado pelo delegado Tiago Fernando Correia e encaminhado à Justiça e ao Ministério Público na segunda-feira, 20.

O indiciamento é a conclusão da fase de inquérito, de natureza pré-processual - não se trata de condenação. Caberá ao MP decidir sobre a possível denúncia, e ao Judiciário julgar o caso. Olten nega as acusações nos autos do inquérito.

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Segundo o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), que conduziu a investigação, Olten arquitetou um "parecer" atribuído ao Conselho Consultivo - órgão de ex-dirigentes conhecido como "Conselho dos Cardeais" - favorável a uma reforma do estatuto que abriria caminho para converter o clube em SAF.

A polícia sustenta que o texto foi redigido pelo advogado externo Guilherme Salutti, a pedido de Olten, e circulado para colher assinaturas do presidente do Consultivo, José Eduardo Mesquita Pimenta, e do secretário, Ives Gandra da Silva Martins. Segundo a autoridade, não houve reunião, convocação ou ata sobre o tema.

O Sport Insider procurou Olten Ayres de Abreu Júnior, na tarde desta quinta-feira, minutos depois de ter acesso à cópia do relatório do indiciamento, e ainda não obteve a resposta. Este texto será atualizado assim que houver posicionamento.

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Entenda a acusação?

O crime, segundo o relatório, está na afirmação de deliberação colegiada que nunca ocorreu. O advogado confirmou ter elaborado a minuta a pedido de Olten, e um terceiro conselheiro afirmou que o colegiado não se reuniu em dezembro de 2025.

Para a polícia, o documento foi assinado por dois conselheiros e devolvido em cerca de duas horas e 21 minutos - ritmo incompatível com a complexidade do tema.

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Depois, os dois signatários negaram por e-mail qualquer reunião formal, disseram que o texto refletia apenas "conversas isoladas" e renunciaram ao colegiado, gesto que o delegado lê como repúdio às assinaturas. As mensagens de WhatsApp entre advogado e investigado, Salutti e Ayres de Abreu, não foram recuperadas.

O relatório dá peso ao encadeamento das datas. Em 15 de dezembro de 2025, o ge divulgou áudios sobre suposta exploração ilegal de camarotes, o que deflagrou uma crise de governança. No dia seguinte, o veículo noticiou a iminência de uma reforma estatutária; em 17 de dezembro, a proposta foi formalizada por Julio Casares. Para a polícia, a sequência sugere uma estratégia de contenção de danos.

Olten sustentou no depoimento à polícia que a manifestação do Consultivo era meramente opinativa e não vinculante, o que esvaziaria a relevância penal do caso, e preferiu classificar o documento como "opinião", não "parecer".

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Em relação à defesa apresentada pelo dirigente, o delegado rebateu: o próprio Olten usou a palavra "parecer" no ofício de encaminhamento e admitido que a mudança de quórum visava à transformação empresarial.

O inquérito segue para o Ministério Público, que decidirá se oferece denúncia. Se houver um processo, a defesa poderá apresentar argumentos e provas à Justiça.?

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