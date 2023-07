Polícia identifica agressores de Luan em motel e aguarda queixa-crime de jogador

No início da noite desta terça-feira, a Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva conseguiu identificar os agressores do meia Luan, do Corinthians. Na última madrugada, o jogador foi vítima de emboscada por parte de um grupo de torcedores do clube em um motel e acabou agredido. Agora, a polícia civil precisa que a queixa-crime sobre o ocorrido seja concretizada para dar sequência com a investigação.

continua após publicidade

"As providências preliminares já foram tomadas, pessoal já está fotograficamente identificado e agora aguardamos a manifestação de vontade do atleta, do Luan. Trata-se de um crime condicionado à representação, que necessita da vontade dele para prosseguir. Até o momento não fomos procurados, nem pelo jogador como pela assessoria", disse o delegado Daniel José Orsomarzo.

De acordo com contato da polícia civil com a reportagem do Estadão, a identificação das pessoas que agrediram o jogador do Corinthians foi feita após análise de imagens do circuito de segurança do motel e também de imagens publicadas nas redes sociais. Por se tratar de um crime de lesão corporal, é necessário que exista a queixa-crime por parte de Luan. De acordo com a lei, o atleta tem até seis meses da data do ocorrido para dar início a investigação.

continua após publicidade

Entre as mensagens postadas no Instagram, uma chamou a atenção dos investigadores. Nela, um grupo de torcedores aparece comemorando em uma lanchonete no centro de São Paulo e vê como "missão cumprida" a agressão feita contra o jogador na madrugada. Após a confirmação das agressões durante a madrugada, o Corinthians se posicionou através de nota oficial. Nela, o clube lamenta profundamente o ocorrido e oferece todo o suporte necessário para o jogador durante o processo de investigação.

ATACANTE SE MANIFESTA

Ainda nesta terça-feira, Luan usou de suas redes sociais para se manifestar sobre as agressões que sofreu. O jogador postou uma foto em seu Instagram com os dizeres "não é só futebol...". A frase, normalmente, é utilizada no contexto quando o futebol promove ações positivas fora dos gramados. Mas, neste caso, se referiu a algo negativo.