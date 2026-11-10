Pochettino pode deixar seleção dos Estados Unidos e assumir o Manchester United, diz jornal

Mauricio Pochettino pode estar perto de trocar a seleção dos Estados Unidos pelo Manchester United. Segundo o jornal inglês The Guardian, tanto o técnico quanto o clube teriam interesse em um possível acordo.

O Manchester United vive um começo de temporada caótico, o pior em quatro décadas, e, neste momento, está na zona de rebaixamento da Premier League. Michael Carrick, lenda do clube e atual treinador, está pressionado pelos resultados recentes, e a possibilidade de Pochettino retornar ao futebol inglês é vista com bons olhos.

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Mesmo assim, a situação, de acordo com o apurado pelo jornal inglês, possui complicações. O técnico argentino tem uma cláusula de rescisão de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 55,8 milhões) caso decida romper seu vínculo com a seleção americana. Além disso, o valor tende a aumentar caso o Manchester United também queira contratar os integrantes da comissão técnica do treinador.

Contratado em setembro de 2024, Pochettino comandou os Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026. A seleção chegou às oitavas de final, depois de avançar como líder de seu grupo e vencer a Bósnia e Herzegovina na fase eliminatória. A campanha terminou com uma derrota por 4 a 1 para a Bélgica, resultado que encerrou a participação da equipe no torneio.

Mesmo com a eliminação, a seleção americana renovou o vínculo com o argentino em agosto deste ano, garantindo sua permanência até 2030. O novo acordo também ampliou as responsabilidades do treinador e de sua comissão técnica, que passaram a ter participação nos projetos de desenvolvimento de jovens jogadores, formação de técnicos e integração das categorias da seleção.

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Uma possível saída aconteceria às vésperas dos primeiros compromissos oficiais dos Estados Unidos no ciclo para a Copa de 2030. A equipe enfrenta o Haiti pelas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, com o primeiro duelo marcado para 14 de novembro, em Miami, e a partida de volta no dia 17, em Cincinnati. Pochettino tem uma entrevista coletiva prevista para sexta-feira, 13.