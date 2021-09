Pochettino minimiza um possível desentendimento entre Mbappé e Neymar no PSG

Da Redação

O argentino Mauricio Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain, minimizou nesta segunda-feira um possível

desentendimento entre o atacante francês Kylian Mbappé e o brasileiro Neymar, ocorrido dois dias atrás depois do jogo contra o Montpellier, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, pela oitava rodada do Campeonato Francês.

"São garotos muito bons. Entre os grandes jogadores, sempre acontecem coisas. São competidores, querem ganhar, fazer gols", disse o comandante, em entrevista coletiva concedida na véspera da partida contra o Manchester City, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, que será nesta terça-feira, em Paris.

No último sábado, durante a transmissão do jogo em que o Paris Saint-Germain derrotou o Montpellier por 2 a 0, pelo Campeonato Francês, imagens da emissora local Canal + mostraram uma suposta reclamação de Mbappé dirigida a Neymar. "Sim, sim, ele não dá o passe para mim", disse o francês a um companheiro no banco de reservas enquanto apontava para o gramado.

Pochettino revelou já ter abordado o assunto com os dois atacantes e que ambos também falaram entre si, sem dar detalhes sobre o resultado destas conversas. "O objetivo é sempre vencer, alcançar os objetivos, mesmo que haja pequenos atritos, que podem criar uma onda que gere ruído fora da equipe. Dentro, não são nada", disse o argentino.

Além desse assunto, o técnico confirmou que o craque Lionel Messi estará disponível para enfrentar o time inglês. Recuperando-se de lesão no joelho esquerdo, o argentino ficou fora dos confrontos contra Metz e Montpellier, levantando a dúvida se estaria em condições de enfrentar o Manchester City. Porém, ele participou do treinamento do último domingo e também foi a campo nesta segunda-feira, indicando que está pronto para ir a campo.

Pochettino indicou que Messi será relacionado, mas sem dar detalhes do estado físico do jogador. "Não confirmo nada até o dia da partida. Ele estará à disposição do grupo", resumiu o treinador argentino.