Pivô do Warriors se afasta das quadras por problema de saúde crônica e vira desfalque na NBA

Kristaps Porzingis, pivô do Golden State Warriors, anunciou que vai se afastar do basquete por tempo indeterminado. O atleta publicou em suas redes sociais, nesta sexta-feira, uma carta aberta aos fãs, afirmando que se afastaria das quadras da NBA para cuidar da saúde. O letão apresenta sintomas da POTS (síndrome de taquicardia ortostática postural), condição que afeta a regulação da função cardiovascular.

Contratado pelos Warriors em fevereiro de 2026, o jogador disputou apenas 15 partidas pela equipe na última temporada, com médias de 16,1 pontos e 5,3 rebotes. Somando sua passagem pelo Atlanta Hawks, foram 32 jogos, com 16,7 pontos e 5,2 rebotes por partida.

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Ainda quando jogava pelo Boston Celtics, há cerca de dois anos, o atleta começou a enfrentar de forma mais intensa os efeitos da doença, que pode provocar aceleração dos batimentos cardíacos ao se levantar, tontura, palpitações, fadiga, falta de ar e dificuldade de concentração.

A informação de que o pivô sofria com POTS só veio a público em dezembro de 2025, quando o atleta falou sobre o assunto pela primeira vez.

Na carta publicada nas redes sociais, Porzingis afirmou que esperava disputar a temporada ao lado dos companheiros, mas que seu corpo não respondeu como imaginava durante a retomada da preparação. O letão disse que não se sente em condições de atuar no nível que exige de si e que pretende trabalhar com os Warriors para encontrar uma solução.

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O pivô já estava afastado desde o início da pré-temporada e não participou dos treinamentos nem dos amistosos preparatórios. Em outubro, a franquia informou que o jogador permaneceria fora por tempo indeterminado, sem apresentar detalhes sobre seu quadro de saúde.

Confira a carta publicada:

Esta época estava mesmo ansioso por jogar com este grupo, mas à medida que intensifiquei os treinos, o meu corpo não respondeu da forma que previa.

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Estou bem, mas sei o que é necessário e não estou onde quero estar para render ao nível que exijo de mim próprio. Chegado a este ponto, tomei a decisão de dar prioridade à minha saúde e afastar-me do desporto que amo.

Perante esta situação, quero demonstrar o máximo respeito pelos Golden State Warriors e trabalhar com eles para encontrar uma solução que faça sentido.

Estou grato à minha família e aos meus entes queridos por estarem sempre presentes. Muito obrigado a todos pelo vosso apoio.

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