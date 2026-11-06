Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Pivô do Warriors se afasta das quadras por problema de saúde crônica e vira desfalque na NBA

Escrito por Leonardo de Sá (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Kristaps Porzingis, pivô do Golden State Warriors, anunciou que vai se afastar do basquete por tempo indeterminado. O atleta publicou em suas redes sociais, nesta sexta-feira, uma carta aberta aos fãs, afirmando que se afastaria das quadras da NBA para cuidar da saúde. O letão apresenta sintomas da POTS (síndrome de taquicardia ortostática postural), condição que afeta a regulação da função cardiovascular.

Contratado pelos Warriors em fevereiro de 2026, o jogador disputou apenas 15 partidas pela equipe na última temporada, com médias de 16,1 pontos e 5,3 rebotes. Somando sua passagem pelo Atlanta Hawks, foram 32 jogos, com 16,7 pontos e 5,2 rebotes por partida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ainda quando jogava pelo Boston Celtics, há cerca de dois anos, o atleta começou a enfrentar de forma mais intensa os efeitos da doença, que pode provocar aceleração dos batimentos cardíacos ao se levantar, tontura, palpitações, fadiga, falta de ar e dificuldade de concentração.

A informação de que o pivô sofria com POTS só veio a público em dezembro de 2025, quando o atleta falou sobre o assunto pela primeira vez.

Na carta publicada nas redes sociais, Porzingis afirmou que esperava disputar a temporada ao lado dos companheiros, mas que seu corpo não respondeu como imaginava durante a retomada da preparação. O letão disse que não se sente em condições de atuar no nível que exige de si e que pretende trabalhar com os Warriors para encontrar uma solução.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pivô já estava afastado desde o início da pré-temporada e não participou dos treinamentos nem dos amistosos preparatórios. Em outubro, a franquia informou que o jogador permaneceria fora por tempo indeterminado, sem apresentar detalhes sobre seu quadro de saúde.

Confira a carta publicada:

Esta época estava mesmo ansioso por jogar com este grupo, mas à medida que intensifiquei os treinos, o meu corpo não respondeu da forma que previa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estou bem, mas sei o que é necessário e não estou onde quero estar para render ao nível que exijo de mim próprio. Chegado a este ponto, tomei a decisão de dar prioridade à minha saúde e afastar-me do desporto que amo.

Perante esta situação, quero demonstrar o máximo respeito pelos Golden State Warriors e trabalhar com eles para encontrar uma solução que faça sentido.

Estou grato à minha família e aos meus entes queridos por estarem sempre presentes. Muito obrigado a todos pelo vosso apoio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em frente e para cima.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Basquete Kristaps Porzingis NBA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV