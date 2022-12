Pivô Cristiano Felício opera joelho e fica afastado das quadras por quatro meses

(via Agência Estado)

A seleção brasileira terá um desfalque importante na próxima rodada da classificatória para a Copa do Mundo de Basquete, entre 19 e 26 de fevereiro, no País, com dias de treinos e jogos contra Porto Rico e Estados Unidos. O pivô Cristiano Felício, do Coviran Granada, da Espanha, sofreu uma fratura no planalto tibial (lesão de articulação no joelho esquerdo), passou por cirurgia e vai se afastar das quadras por quatro meses.

"Cristiano Felício foi operado com sucesso de fratura no planalto tibial sofrida no dia 10 de dezembro durante a partida do Coviran Granada no Ginásio Príncipe Felipe de Zaragoza", informou o clube espanhol em suas redes sociais.

O brasileiro se machucou logo no começo do jogo na casa do Zaragoza pela Liga ACB. Ele disputou um jogada normal, mas pisou em falso na quadra e caiu sentindo dores. Após atendimento, ficou segurando a perna e lamentando o problema. Teve de deixar a quadra amparado por muletas, em demonstração que a lesão na perna esquerda era séria.

Após 10 dias tentando tratamento convencional à base de anti-inflamatórios e fisioterapia, o clube optou pela cirurgia, bem-sucedida, realizada na quarta-feira à noite pelos médicos Arjona Giménez e Martín Alguacin.

Os companheiros de equipe apareceram nesta quinta-feira para desejar uma boa recuperação ao camisa 6 da seleção brasileira. "Visitas que dão vida", disse o Granada, em foto com o time inteiro em volta de Felício na clínica Martín Gómez.

"O jogador do rubro-negro recebeu hoje a visita dos seus companheiros, que lhe desejaram uma rápida recuperação e um Feliz Natal, bem como o desejo de que volte o mais breve possível à equipe."