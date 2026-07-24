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Pirlo aceita acordo verbal de Maldini e será o novo treinador da Itália, diz jornal

Escrito por Rubens Guilherme Santos (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 13:52:00 Editado em 24.07.2026, 13:59:12
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Andrea Pirlo, de 47 anos, será o novo treinador da Itália. A informação foi divulgada pelo jornal italiano Corriere dello Sport nesta sexta-feira, 24. Depois de consulta a Carlo Ancelotti e recusa de Pep Guardiola, o ex-meia da seleção italiana, campeão da Copa do Mundo em 2006, aceitou proposta do diretor de seleções da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Paolo Maldini, de acordo com o jornal.

O jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transações do futebol internacional, também cravou o acerto entre o ex-jogador e a seleção italiana.

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Pirlo era um dos nomes favoritos para assumir o cargo. No início da semana, outro jornal italiano, La Gazzetta dello Sport, publicou que o ex-volante da Inter de Milão, Milan e Juventus havia ganhado força nos bastidores após a chegada de Paolo Maldini e Leonardo à estrutura das seleções nacionais, responsáveis por conduzir a escolha do novo treinador.

Depois de ficar fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, a FIGC iniciou um processo de reformulação no futebol italiano. A escolha de Pirlo, ex-jogador com identificação com a seleção e multicampeão pelos clubes que defendeu, faz parte deste movimento.

Após pendurar as chuteiras, Pirlo começou sua carreira como treinador e já comandou Juventus, onde faturou uma Copa Itália e uma Supercopa da Itália, além de Fatih Karagümrük, da Turquia, Sampdoria e Dubai United, dos Emirados Árabes Unidos.

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