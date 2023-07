Piquerez reconhece momento ruim, mas destaca força mental do Palmeiras antes de clássico

Com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, o Palmeiras precisa acabar com a sequência negativa caso queira seguir em busca do título da Copa do Brasil. O lateral-esquerdo Piquerez reconheceu que o time não vive um bom momento, algo raro sob o comando do técnico Abel Ferreira, mas destacou a força mental da equipe que já superou outros obstáculos. Após perder de 1 a 0, no Morumbi, o time alviverde enfrenta o São Paulo, nesta quinta-feira, às 20h, no Allianz Parque, precisando vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal do torneio nacional.

continua após publicidade

"Os resultados não estão vindo, é uma sequência que não é boa, mas estamos fechados entre nós, confiantes em fazer um bom jogo na quinta-feira para poder recuperar nossa confiança. Fazer bons 90 minutos para classificar na Copa do Brasil, algo muito importante para nós. Eu acho que o ponto mais importante para esse jogo é a parte mental. A gente está fechado, forte e confiante em fazer um bom jogo em nossa casa, com o apoio da torcida, que será muito importante para virarmos esse resultado e conseguirmos a classificação", disse o lateral, que irá completar 100 jogos com a camisa do Palmeiras.

Ao longo de dois anos no clube, Piquerez já se tornou também o terceiro uruguaio com mais partidas pelo clube, atrás somente de Villadoniga, com 138, e Diogo, com 147. "É muito difícil, em um clube tão grande, um estrangeiro, uruguaio, fazer 100 jogos em tão pouco tempo. Vou completar dois anos no final de julho. Fico feliz pela marca individual, mas temos de seguir trabalhando para poder ter mais jogos e mais metas", afirmou.

continua após publicidade

Para o Choque-Rei, o lateral pediu o apoio das arquibancadas. "O torcedor é muito importante para nós. Ficamos sabendo que haverá um corredor na saída do ônibus. Como falamos aqui: 'todos somos um'. Então, o apoio deles durante os 90 minutos de jogo pode ser muito importante para conseguirmos a virada", disse.

TREINO

O Palmeiras realizou o penúltimo treino antes do clássico nesta terça-feira. O elenco realizou inicialmente um trabalho de posse de bola, marcação e troca de passes em campo reduzido. Em seguida, a comissão técnica separou duas equipes para uma atividade coletiva ensaiando situações de jogo. Ao final, alguns jogadores praticaram finalizações e cobranças de falta.

continua após publicidade

O técnico Abel Ferreira aproveitou a atividade para ter um longo papo com o atacante Dudu. O treinador não revelou sobre o status de Zé Rafael, mas o volante foi a campo e treinou com o restante do elenco. No entanto, ainda não tem presença confirmada. Ele se recupera de um estiramento no joelho direito.

O provável Palmeiras para o clássico pode ter Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Richard Ríos (Zé Rafael), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Endrick e Rony.