Piquerez e Rafael Navarro treinam no Palmeiras e podem voltar contra o Ceará

O lateral-esquerdo Piquerez e o atacante Rafael Navarro voltaram a treinar normalmente com o restante dos companheiros do Palmeiras, na manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol, e devem estar à disposição para o duelo com o Ceará, no sábado. Com isso, os únicos jogadores que continuam em tratamento no departamento médico são o atacante Rony, com lesão muscular na coxa, e o meio-campista Jailson, em recuperação após romper o ligamento cruzado do joelho direito.

Piquerez sentiu uma mialgia na coxa esquerda há pouco mais de uma semana, durante a partida contra o Cuiabá. Por isso, não esteve nos compromissos diante do América-MG e do Internacional e foi substituído pelo jovem Vanderlan, que não sentiu a responsabilidade e teve boas atuações nos dois jogos. Apesar disso, a vaga na lateral esquerda deve voltar para o uruguaio.

Rafael Navarro, por sua vez, ficou mais tempo sem ir a campo. Ele lesionou a coxa direita no dia 6 de julho, enquanto defendia a camisa alviverde na goleada por 5 a 0 sobre o Cerro Porteño, e foi baixa por cinco partidas. Assim como Piquerez, não esteve à disposição para os duelos com América e Inter. Antes, já havia sido baixa contra Fortaleza, São Paulo e Cuiabá.

O Palmeiras não joga no meio desta semana pois está eliminado da Copa do Brasil. O lado positivo é o período maior para recuperar a parte física dos jogadores. "Ter uma semana cheia agora é bom porque haverá treinos importantes e descanso. Vamos trabalhar forte, já focados no Ceará. Ainda falta um turno pela frente e cada jogo para a gente será uma final para chegarmos ao fim do ano com o título", comentou Gabriel Menino.

Líder do Brasileirão, com 39 pontos, o Palmeiras enfrenta o Ceará a partir das 16 horas de sábado, na Arena Castelão, pela 20ª rodada do campeonato. Abel pode escalar o time com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e López.