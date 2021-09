Pior visitante da Série B, Ponte encara 'pedreira' para vencer a 1ª fora

Da Redação

Pior visitante da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta vai em busca da sua primeira vitória longe de Campinas (SP) nesta quarta-feira, contra o Operário, às 21h30, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pela 25ª rodada.

"É outra pedreira, temos que nos recuperar bem e fazer de tudo para garantir a primeira vitória lá fora. Estamos crescendo a cada jogo, vamos aproveitar bem o que o professor vai nos passar e vamos com tudo na próxima rodada", disse o goleiro Ivan.

O desempenho pontepretano longe dos seus domínios é pífio. Em 12 partidas, são quatro empates e oito derrotas, além de quatro gols marcados e 15 sofridos.

Em relação ao time que iniciou o dérbi na última sexta-feira - 0 a 0 com o Guarani, no estádio Moisés Lucarelli -, o técnico Gilson Kleina não vai poder contar com o zagueiro Cleylton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A principal dúvida do treinador é no ataque. Moisés atuou no sacrifício contra o Guarani e será melhor observado pelo departamento médico.

Na 15ª colocação ds Série B, com 26 pontos, a Ponte depende apenas de si para continuar fora da zona de rebaixamento.