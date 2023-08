Pintado vê melhora na Ponte Preta e faz contas para campanha de recuperação na Série B

Foram precisos somente dois jogos no comando da Ponte Preta para o técnico Pintado mostrar confiança em evolução do time na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com empate por 2 a 2 diante do Vitória e derrota contra o Criciúma por 2 a 1, o comandante adotou discurso que viu melhora e aposta em reabilitação.

"Eu fiz apenas três treinamentos. É pouco, mas alguns detalhes estão claros desde o início: competir mais, ser mais intenso, jogar futebol, criar mais, pensar mais o jogo. A gente vai trabalhar bastante isso principalmente na próxima semana, com a semana cheia", disse Pintado, que já começou a fazer as contas para acabar com as chances de rebaixamento.

"Quem não tem 30 pontos ainda, sem dúvida que está pensando nessa situação de chegar aos 45 o mais rápido possível, mas vai ser sofrido até o final. A gente sabe e está pronto para lutar", completou.

Focado em acabar com um jejum de vitórias que já dura cinco rodadas, a Ponte Preta, que aparece na 14ª colocação com 23 pontos, volta a campo no próximo domingo quando recebe a Chapecoense, no estádio Moisés Lucarelli, às 15h30.

Para este duelo, Pintado já sabe que não poderá contar com o meia Felipinho, suspenso pelo terceiro amarelo e nem com Matheus Jesus, que rescindiu seu contrato e se transferiu para o futebol japonês.