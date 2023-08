Pintado tem três titulares suspensos para armar a Ponte Preta contra o Londrina

Com três jogos sem derrota e vindo de um empate por 1 a 1, fora de casa, com o Ceará, no qual saiu atrás no placar e buscou a igualdade, a Ponte Preta já começou a preparação para encarar o Londrina na próxima sexta-feira, às 19h, no estádio Moisés Lucarelli, para continuar se distanciando da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro.

O técnico Pintado já sabe que terá três desfalques, todos por suspensão. O lateral-esquerdo Artur foi expulso contra o Ceará após levar dois cartões amarelos. Com isso, Gabriel Silva e Ramon Carvalho, improvisado, são as alternativas para o setor para o próximo duelo.

Os outros suspensos são titulares absolutos: o goleiro Caíque França e o volante Léo Naldi, que levaram o terceiro cartão amarelo. No gol, Luan deve ter chance de começar jogando, enquanto no meio-campo há algumas alternativas que serão avaliadas no decorrer da semana.

Atualmente, a Ponte Preta é o 14ª colocada da Série B, com 28 pontos. A Chapecoense, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 22, ou seja, seis a menos que o time campineiro.