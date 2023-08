Pintado garante que Ponte Preta não fechou grupo e 'buscará mais reforços' para Série B

Mesmo com a janela de transferências fechada, os clubes ainda podem se reforçar com jogadores livres no mercado. Na Ponte Preta, o técnico Pintado frisou que o clube continua atento para trazer mais jogadores visando a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, embora tenha citado a dificuldade.

"Ninguém está de braços cruzados. Conversamos todo dia e estamos atentos a tudo que pode acontecer. Claro que não é fácil, principalmente com a limitação da maioria dos times, e não é diferente aqui na Ponte Preta. Estamos olhando o mercado e as possibilidades. A Ponte vai buscar mais reforços", garantiu.

Nesta janela, a Ponte Preta se reforçou com cinco jogadores: o lateral-esquerdo Gabriel Silva, o meia Lucas Nathan e os atacantes André e Igor Torres. A prioridade do time segue sendo o setor ofensivo.

Com a vitória diante da Chapecoense na última rodada, por 1 a 0, a Ponte Preta encerrou jejum de cinco jogos e alcançou 26 pontos, em 13º lugar. O time volta a campo no sábado, às 17h, quando visita o Botafogo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela 23ª rodada.