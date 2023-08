Pintado cobra 'algo a mais' do elenco para consolidar reação da Ponte Preta

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ainda em início de trabalho em sua volta à Ponte Preta, o técnico Pintado quer "algo a mais" do seu elenco para consolidar a reação que a equipe de Campinas vem fazendo na Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte vem de vitória sobre a Chapecoense, no domingo, o que encerrou um jejum de cinco jogos sem somar três pontos na competição.

continua após publicidade

"Ainda estamos muito longe do que podemos render. Agora, com tempo para treinar, espero que a gente consiga acrescentar algo a mais. Cheguei faz 15 dias, mas o time só jogou e viajou praticamente. Só conseguimos uma vitória, ainda temos muito pela frente. Mas esse grupo que luta e busca o jogo inteiro merece. Às vezes com dificuldade, mas sem desistir", comentou o treinador.

Ele ainda citou a pressão pela vitória como um fator que vinha atrapalhando a Ponte Preta e ressaltou a importância do resultado. "Ter a obrigação de vencer é muito difícil, ainda mais na parte de baixo, é terrível. Quero exaltar a luta e o esforço desse grupo que tem trabalhado de maneira muito intensa. Concentramos dois dias antes. Foi muito importante a vitória", comemorou.

continua após publicidade

Pintado comentou sobre a força da Ponte jogando em casa e classificou o resultado como "especial". "É importante para mostrar que a Ponte Preta não é fácil de vencer, como eu ouvi uma pessoa falando. Para vencer aqui dentro vai ter que lutar, suar e jogar muito. Essa vitória tem sabor especial", destacou.

Com a vitória, a Ponte Preta encerrou jejum de cinco jogos e alcançou 26 pontos, em 13º lugar. O time volta a campo no sábado, às 17h, quando visita o Botafogo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela 23ª rodada.