Pintado analisa situações de pendurados e prepara escalação da Ponte Preta para o dérbi

A preocupação na Ponte Preta já é com o dérbi diante do arquirrival Guarani, daqui a duas rodadas pela Série B do Brasileiro. A comissão técnica já monitora a situação dos jogadores pendurados com dois cartões amarelos para ver quem vai escalar diante do Londrina, na próxima sexta-feira, às 19h, no Estádio Moisés Lucarelli.

A ideia é que os pendurados passem por este duelo contra o Londrina sem receberem cartões para que possam estar à disposição no dérbi, um jogo especial em Campinas, um clássico centenário.

Ao todo são quatro atletas estão nesta situação, mas dentre eles, apenas o atacante André é titular. Os zagueiros Edson e Thomás Kayck e o volante Ramon Carvalho também estão com dois amarelos na conta. Com isso, não está descartada a chance de poupar esses jogadores.

O goleiro Caíque França, o lateral Artur e o volante Léo Naldi já são baixas contra o Londrina, por causa de suspensões e voltam para o dérbi campineiro. Atualmente, a Ponte Preta é a 14ª colocada, com 28 pontos e está seis na frente da zona de rebaixamento.

Aliado a isso, a diretoria está negociando a renovação de contrato do atacante Pablo Dyego, que está se recuperando de uma lesão no joelho e deve voltar a atuar em setembro. Ele tem contrato apenas até o final de novembro e o desejo do clube é manter o atleta até pelo menos o final do Paulistão de 2024, em meados de abril.

Aos 29 anos, o atacante foi contratado no início da temporada e foi um dos principais responsáveis pelo título do Paulista A2. Ao todo, já disputou 25 jogos com a camisa alvinegra e marcou nove gols.